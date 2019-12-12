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Активисты опубликовали часть подозрения Андрею Riffmasterу

Активисты опубликовали часть подозрения Андрею Riffmasterу

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Появилось фото, на котором, вероятно, изображена часть подозрения Андрей Riffmasterу Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ее на своей странице в Facebook опубликовал координатор С14 Сергей Мазур, передает УНН.

На странице размещена, вероятно, часть подозрения Андрею Riffmasterу Антоненко.

Кроме того, как стало известно, обыск в квартире Антоненко продолжается уже более четырех часов.

"Обыск у Риффмастера продолжается. Уже более 4 часов. Конец не скоро", - написал Сергей Мазур.

Напомним, в доме украинского музыканта Андрея Антоненко правоохранители проводили обыски.

Музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его подозревают в убийстве Павла Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: обыск, Украина, подозреваемый
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