Полозов обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Веджие Кашка

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что жалоба основана на экспертизе, проведенной российскими и испанскими экспертами.

“При составлении экспертизы у экспертов не возникло никаких сомнений, что именно силовое задержание Веджие Кашка послужило катализатором ухудшения здоровья. Даже при всех тех обстоятельствах был шанс ее спасти, если бы в отношении нее не начали проводить прямо на месте следственные действия. Если бы следователь Ирина Сидиропуло не удерживала карету скорой помощи, в которой находилась Веджие Кашка. Возможно, она была бы жива”, — рассказал Николай Полозов.

Также он добавил, что под следственными действиями он имеет ввиду выемку денег, которые гражданин Турции Юсуф Аитан отдал Веджие Кашка.

“Также адвокат напомнил, что, согласно показаниям врача, во время следственных действий женщина уже находилась в бессознательном состоянии”, — сообщили в СМИ.

Адвокат также сообщил, что врач из “скорой” подтвердил, что Кашка во время проведения с ней следственных мероприятий хрипела и не могла ответить, в то время как в протоколе выемки следователь Ирина Сидиропуло указала, что Кашка отказалась подписывать документ.

Напомним, 82-летняя Веджие Кашка скончалась 23 ноября 2017 года в машине скорой помощи, после того как ей стало плохо во время обысков у нее дома.