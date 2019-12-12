Зеленский предложил дальше упрощать процедуры пересечения границы гражданами стран ГУАМ
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках завершения председательства Украины в 2019 году в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахариею, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
Зеленский предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран - членов ГУАМ, в частности, с использованием внутренних паспортов формата ID-карточек.
Глава государства поздравил активизации сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведения ежегодного заседания на уровне глав правительств.
"Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова связаны не только общей историей, но и общим видением развития нашего будущего. Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономического развития, роста инвестиций, развития инфраструктуры и культурного обмена между нашими людьми", - сказал Владимир Зеленский во время встречи.
Президент Украины подчеркнул, что многосторонний диалог имеет большой потенциал.
Участники встречи подтвердили неизменность взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы.
Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.
Участники ГУАМ согласились с необходимостью осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшение внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения.
Напомним, Гончарук рассказал, о чем договорился с главами правительств стран-членов ГУАМ.
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