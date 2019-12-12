Зеленский предложил дальше упрощать процедуры пересечения границы гражданами стран ГУАМ

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках завершения председательства Украины в 2019 году в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахариею, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Зеленский предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран - членов ГУАМ, в частности, с использованием внутренних паспортов формата ID-карточек.

Глава государства поздравил активизации сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведения ежегодного заседания на уровне глав правительств.

"Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова связаны не только общей историей, но и общим видением развития нашего будущего. Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономического развития, роста инвестиций, развития инфраструктуры и культурного обмена между нашими людьми", - сказал Владимир Зеленский во время встречи.

Президент Украины подчеркнул, что многосторонний диалог имеет большой потенциал.

Участники встречи подтвердили неизменность взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы.

Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.

Участники ГУАМ согласились с необходимостью осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшение внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения.

Напомним, Гончарук рассказал, о чем договорился с главами правительств стран-членов ГУАМ.