"Динамо" завершило выступления в Лиге Европы

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Киевское "Динамо" провело матч 6 тура групповой стадии Лиги Европы на НСК "Олимпийский" против швейцарского "Лугано", передает УНН.

Соперник киевлян еще до матча потерял всякие шансы на выход в следующий раунд, но не дал этого сделать и команде Михайличенко. Гол в раздевалку на 45 минуте головой забил нападающий Аратора, которого защитники "бело-синих" оставили наедине в собственной штрафной зоне.

Во второй половине Буяльский попал в каркас ворот, и только на 4 компенсированной минуте Виктор Цыганков обводным ударом с левой ноги принес ничью киевлянам - 1:1.

Отметим, что в другой игре квартета В "Мальме" обыграл "Копенгаген" 1:0 и с 11 очками выиграл группу. "Копенгаген" с 9 пунктами продолжит выступления в 1/16 финала ЛЕ, а "Динамо" завершил еврокубковый сезон (7 очков).

Добавим, что за 6 матчей группового этапа ЛЕ "динамовцы" не сумели выиграть хотя бы один поединок.