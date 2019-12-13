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Итоги группового этапа ЛЧ: "Шахтер" занял второе место по количеству заработанных фолов на себе

Итоги группового этапа ЛЧ: "Шахтер" занял второе место по количеству заработанных фолов на себе

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сайт УЕФА подвел итоги группового раунда Лиги чемпионов, в котором Украину представлял донецкий "Шахтер", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Действующий чемпион Украины оказался в числе лидеров по количеству заработанных фолов на себе, а именно второе место - 99 раз соперник нарушал правила. Лидером оказалась испанская "Валенсия" - 115. Тройку замкнул "ПСЖ" (90).

Действующий обладатель трофея "Ливерпуль" занял 2 место с конца (40).

Отметим, что в графе точные прострелы "горняки" оказались на последней строчке - всего 7 прострелов прошло от команды за 6 матчей. По количеству точных передач "горняки" заняли 11 строчку - 2812, уступив лидер "Манчестер Сити" более тысячи передач (3833).

Заметим, что по количеству нанесенных ударов "Шахтер" занял 7 место с конца (62) 23 из которых в створ.

Напомним, ставший известным занял "Шахтера" перед жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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