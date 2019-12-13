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МВФ: договоренность о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной

МВФ: договоренность о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Договоренность Международного валютного фонда о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Голоса Америки" в Twitter.

"Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - добавил Райс.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает от Украины выполнения нескольких "технических моментов" для утверждения новой программы. Об этом во время брифинга в четверг сказал председатель НБУ Яков Смолий.

Подписание новой программы сотрудничества Международного валютного фонда и Украины может состояться не раньше первого квартала следующего года.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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