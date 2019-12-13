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Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров - Минфин

Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров - Минфин

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина наращивает темпы использования средств международных партнеров: за десять месяцев использования средств международных финансовых организаций выросло на 7,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров. За 10 месяцев 2019 использование средств МФО Украины выросло на 7,6 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2019 Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в проекты в Украине уже более 1 млрд долларов. Это уже один из самых высоких показателей в мире, и к концу года сумма может увеличиться.

"Поддержка МФО - это дешевые, длинные средства, которые нужны Украине для реализации важных инфраструктурных, муниципальных и структурных проектов. Именно поэтому увеличение выборки вместе с привлечением частных инвестиций является залогом усиления экономического роста", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Милованов объяснил, зачем Украине кредиты от МВФ: это не про деньги.

Источник: УНН
Теги: Минфин, финансы
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