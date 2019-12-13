Футболист "Шахтера" вошел в тройку самых грубых игроков группового этапа ЛЧ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Представитель "Шахтера" попал в число наиболее грубых исполнителей группового этапа Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Форвард Жуниор Мораес с 15 фолами занял третье место. Безоговорочным лидером в этом пассивном показателю является Питер Олайинка со "Славии" (21 фолов) и Дмитрий Баринов из московского "Локомотива" (16).

Зато по количеству сделанных фолов "Шахтер" (53) занимает третье место из всех участников с наименьшим количеством нарушений после "Генка" (47) и "Наполи" (50). Здесь больше всего нарушали правила "Галатасарай" и "Брюгге" - по 94 раза.

Отметим, что Мораес сыграл 5 матчей в групповой стадии - 2 годы и 1 ассист.

Как сообщал УНН, разгромное поражение в меньшинстве от "Аталанты", отправило "оранжево-черных" в Лигу Европы.