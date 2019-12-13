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"Бавария" установила рекорд группового этапа Лиги чемпионов

"Бавария" установила рекорд группового этапа Лиги чемпионов

КИЕВ. 13 декабря. УНН. "Бавария" победила во всех шести матчах и установила рекорд в истории групповых циклов Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев и Opta.

Забив 24 мяча и пропустив всего пять, немецкий гранд провел лучший групповой этап в истории Лиги чемпионов. Ранее ни одна команда не проводила групповой этап лучшей разнице забитых и пропущенных голов (19).

"Для нас это историческое достижение. Мы хотим не только бить рекорды, но в первую очередь побеждать в матчах. То, что нам удалось на групповом этапе обыграть все команды как дома, так и на выезде, просто фантастика", - заявил капитан Мануэль Нойер .

Как сообщалось, "Бавария" несмотря на гарантированное первое место не захотела останавливаться на достигнутом и в итоге в последнем матче группы обыграли "Тоттенхэм" со счетом 3:1.

Источник: УНН
Теги: футбол
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