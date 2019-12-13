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Два результативных паса Безуса подарили "Генту" победу над "Александрией"

Два результативных паса Безуса подарили "Генту" победу над "Александрией"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В своем последнем еврокубковом матче в текущем сезоне "Александрия" под руководством Владимира Шарана минимально уступила бельгийскому "Генту", сообщает корреспондент УНН.

В первые 16 минут встречи в Бельгии "александрийцы" дважды пропустили от украинского-бельгийского дуэта хозяев Романа Безуса и Депуатра. Украинец дважды ассистировал, сначала выведя из центра поля пасом форварда на свидание с вратарем. А дальше остроумно скинул головой, когда Депуатр забивал одним прикосновением - 2:0.

"Александрии" хватило только на одно взятие, автором на 54 минуте стал Мирошниченко - 2:1.

Добавим, "Гент" вышел в 1/16 финала с первого места (12 очков), обогнав на один балл "Вольфсбург". "Александрия" последняя - 3 балла.

Источник: УНН
Теги: футбол
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