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В центре Киева горел ресторан

В центре Киева горел ресторан

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В четверг в 21:24 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в одном из заведений общественного питания на ул. Бассейной, 1/2, что в Печерском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на кухне ресторана, который размещению на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Посетителей заведения были эвакуированы работающим персоналом еще до прибытия пожарных.

В 21:54 пожар площадью 40 кв. м. был локализован, а в 22:45 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, закопчены стены и потолок ресторана.

В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ДСНС Украины в Киеве и 26 человек личного состава.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на известном пляже в Одессе горел ресторан.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ресторан
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