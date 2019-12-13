Регистрация | Вход |
USD: 23,60 -0,0857  EUR: 26,14 -0,0996 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 декабря 2019 06:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3885
Версия для печати

Сенат США единогласно признал геноцид армян во времена Османской империи

Сенат США единогласно признал геноцид армян во времена Османской империи

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию о признании убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915-1923 годах геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз после принятия резолюции.

Ожидается, что Анкара вновь выразит свое возмущение признание геноцида армян.

Ранее в октябре Палата представителей Конгресса США официально признала убийство 1,5 миллиона армян в Османской империи 1915-1923 годах геноцидом. При этом документ поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал это решение, заявив, что оно было принято "только по внутриполитическим соображениям".

Конгресс США годами медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником в НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции приобрести российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США.

Ранее уничтожение армян в Османской империи назвали геноцидом Германия, Франция, Россия, Ватикан, Швейцария, Нидерланды и еще более десятка государств.

Из-за нежелания портить отношения с Турцией и Азербайджаном Украина официально не признает факт геноцида армян.

Напомним, в Турции заявили, что признание Вашингтоном геноцида армян "подорвет отношения с США".

Источник: УНН
Теги: США, Турция, геноцид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.