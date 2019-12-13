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Украинец стал самым результативным баскетболистом "Атланты" в матче НБА

Украинец стал самым результативным баскетболистом "Атланты" в матче НБА

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень провел результативное выступление в регулярном чемпионате НБА в матче против "Чикаго Буллс", передает корреспондент УНН.

Выйдя со скамейки запасных, наш "бигмен" был удивительно продуктивным и за первые пять минут забил 5 из 5 бросков. К концу матча 5-й пик драфта-2013 направил в кольцо соперников еще слэм-данк, трехочковый и два штрафных.

В целом он принес "Атланте" 17 очков (6/8 двухочковых, 1/1 трехочковых, 2/4 штрафных), сделал 5 подборов (3 в нападении) и 3 передачи при 2 фолах. При этом больше Леня очков в составе "Хокс" никто не набрал. За "Чикаго" 35 баллов набрал Зак Лавин.

Добавим, что "Атланта" потерпело гостевого фиаско - 102:136.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
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