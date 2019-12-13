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Украина направила ноту протеста в РФ из-за очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

Украина направила ноту протеста в РФ из-за очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый" гуманитарный конвой "для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", заявили в МИД Украины.

По информации МИД, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами, сообщили в украинском дипучреждении.

В связи с этим Министерству иностранных дел Российской Федерации было направлено ноту протеста с требованием, в частности, неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, а также направлять их в дальнейшем оформленными в соответствии с законодательства Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Напомним, Россия отправила 95-й "гумконвой" на Донбасс.

Источник: УНН
Теги: МИД, гумконвой, Россия, Донбасс, МИД РФ, Украина, ОРДЛО
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