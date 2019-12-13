Президент: мы готовим пакет законов для завершения децентрализации в Украине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что идет подготовка пакета законопроектов по завершению децентрализации в Украине. Об этом Глава государства сообщил в эфире программы "Право на власть", информирует УНН.

"Сейчас мы готовим пакет законов по децентрализации на всей территории Украины", подчеркнул Президент.

Он отметил, что в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции Украины, связанные с децентрализацией. Глава государства убежден, что Украина полностью выполняет свои обязательства по минскому соглашениями, и проведение децентрализации соответствует тому, что было подписано.

"Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России - будет сложно. Все видели - в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно", - добавил глава государства.

Одним из самых проблемных пунктов Минских договоренностей Владимир Зеленский назвал вопрос возврата Украиной контроля над государственной границей на востоке.

"Самый сложный вопрос - передача границы под контроль Украины. Это слабое место, ахиллесова пята Минских соглашений - то, что было подписано нашей стороной. К сожалению, мы подписали, что нам передают под контроль нашу границу только после выборов на временно оккупированных территориях" , - сказал Президент.

Он отметил, что у него с Президентом России разные позиции в этом вопросе, но диалог начался. "Мне понравилось, что мы начали об этом говорить. Договорились, что будем говорить об этом более подробно с различными вариантами на следующей встрече", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что некоторые пункты Минских договоренностей должны быть скорректированы.

"Это будет очень сложно сделать. Но мы должны это сделать. Мы должны понимать, что со времен подписания Минских соглашений прошло 4 года. Все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что моя команда подписывала" Минск ". Но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла наша власть в те времена. Я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить. И будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы после выборов - это точно не наша позиция ", - сказал глава государства.

Напомним, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации в Украине.