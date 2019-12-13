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Комитет ВР собрался на обсуждение рынка земли, правки голосовать не будет

Комитет ВР собрался на обсуждение рынка земли, правки голосовать не будет

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании проведет только обсуждение поправок к законопроекту о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Не будем сегодня проводить голосований. Вместе с тем, предоставим возможность высказаться за законопроект 2178-10", - сказал Сольский.

Добавим, что на сегодняшнее заседание пришел первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

"Я имел возможность провести парламентские слушания по рынку земли. Там были кардинально разные подходы. Мудрость Рады должна заключаться в том, чтобы спасти все возможные подходы, которые легли в основу законодательства о рынке земли", - сказал Стефанчук.

Напомним, вчера, 12 декабря, комитет по вопросам аграрной и земельной политики перенес заседание по рассмотрению закона о рынке земли на 8:00 утра 13 декабря.

Ранее УНН сообщал, что в аграрный комитет ВР поступило 4 500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, рынок, комитет
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