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Сольский рассказал, какие предложения поступили от фракций относительно земли в одни руки

Сольский рассказал, какие предложения поступили от фракций относительно земли в одни руки

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский привел предложения от фракций относительно концентрации земли в одни руки при открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом он сообщил во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Есть абсолютная разная статистика по поводу концентрации земель в одни руки. От "Слуги народа" есть правки предоставить больше 5 тысяч гектар, есть от 30 до 50, от 10 до 30, от 1 до 10, есть несколько сотен гектаров в одни руки. От других фракций - "Доверие" предлагает от 30 до 50, от 5 до 10, меньше 5 тысяч гектар в одни руки. Фракция "Голос" - есть предложения более 50, есть от 5 до 10. От "ЕС" предложения от 10 до 30, от 5 до 10, есть меньше 5 тысяч гектар в одни руки", - отметил Сольский.

По его словам, на следующем заседании комитета будет произведен формат заслушивания поправок и будут заслушаны все предложения от политических фракций.

Напомним, в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: УНН
Теги: земля, земельные участки, комитет
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