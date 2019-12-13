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Федоров рассказал, какой будет будущая государственная IT-компания

Федоров рассказал, какой будет будущая государственная IT-компания

Михаил Федоров

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, какой будет первая государственная IT-компания, которую Минцифры планирует создавать уже с января. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Мы создаем собственную IT-команду. Команду, которая будет 24/7 заниматься развитием приложения "Действие". Наша цель - делать несколько релизов в месяц с новыми услугами, для этого нужна глубокая концентрация. Важно: старт работы команды уже в январе", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас активно создаются рыночные условия труда и Минцифры ищет лучших IOS/Android-разработчиков, проект-менеджеров, аналитиков, дизайнеров.

"Это будет первая современная государственная мини IT-компания. Без бюрократии, с четкими KPI, даже с кофе и в open space. Финансировать будем за счет экономии денег на IT-закупках. Напоминаю, что каждую неделю мы экономим миллионы, останавливающие подозрительные тендеры. Уже сэкономили на десяток IT-компаний ", - написал Федоров.

Ранее УНН сообщал, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Министерство цифровой трансформации хочет создать в Украине первую государственную IT-компанию и привлечь лучших специалистов отрасли.

Напомним, 11 декабря "Государство в смартфоне" тестово запустили для 20 000 пользователей приложения "Действие".

Источник: УНН
Теги: разработчики, Михаил Федоров
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