В правительстве анонсировали реформу ГАСИ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В правительстве планируют провести реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по презентации электронного кабинета застройщика, передает корреспондент УНН.

“Уже существующая команда под руководством министра эффективно осуществляет все необходимые задачи, которые должны осуществляться. Я думаю, что реформа службы, реформа ГАСИ тоже не за горами”, — сказал премьер.

По его словам, команда, которая сейчас работает в ГАСИ, “заслуживает благодарности, внимания”.

“Абсолютно точно те коллеги, которые сейчас фактически как часть команды сделали возможным работу этого инструмента (электронного кабинета застройщика — ред.), продолжат там работать”, — добавил Гончарук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с помощью новой услуги “электронный кабинет застройщика” коррупция со временем имеет совсем исчезнуть как явление из сферы строительства.