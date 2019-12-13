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В правительстве анонсировали реформу ГАСИ

В правительстве анонсировали реформу ГАСИ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В правительстве планируют провести реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по презентации электронного кабинета застройщика, передает корреспондент УНН.

“Уже существующая команда под руководством министра эффективно осуществляет все необходимые задачи, которые должны осуществляться. Я думаю, что реформа службы, реформа ГАСИ тоже не за горами”, — сказал премьер.

По его словам, команда, которая сейчас работает в ГАСИ, “заслуживает благодарности, внимания”.

“Абсолютно точно те коллеги, которые сейчас фактически как часть команды сделали возможным работу этого инструмента (электронного кабинета застройщика — ред.), продолжат там работать”, — добавил Гончарук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с помощью новой услуги “электронный кабинет застройщика” коррупция со временем имеет совсем исчезнуть как явление из сферы строительства.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, ГАСИ
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