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Украина и РФ собрались на очередной раунд газовых переговоров в Вене

Украина и РФ собрались на очередной раунд газовых переговоров в Вене

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российское ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" проводят в пятницу в Вене переговоры по вопросу российско-украинского сотрудничества в газовой сфере. На встрече присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководство "Нафтогаза Украины", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об очередном раунде двусторонних переговоров Украины и РФ по газу 13 декабря ранее сообщал источник УНН.

Как ожидается, основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по территории Украины после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года. 

Предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. После переговоров в Нафтогазе сообщили, что было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо "решить комплекс принципиально важных вопросов", в частности - "урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа". В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности "обнулить" или забыть арбитражные решения.

Газовый вопрос поднимали и на полях саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. В Нафтогазе по результатам отмечали, что "ничего не обнуляют с РФ".

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, переговоры
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