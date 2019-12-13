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Суд начал избирать меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета

Суд начал избирать меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения военной медсестре Яне Дугар, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал избрании меры пресечения для Дугарь.

Напомним, прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых по делу Шеремета.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: Украина
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