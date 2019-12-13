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АМКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для "Борисполя"

АМКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для "Борисполя"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Антимонопольный комитет обязал отменить льготы, и прочие преимущества, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту "Борисполь". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Тщательно проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке авиационных перевозок, Комитет обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 4 июня 2019 года №415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам", - говорится в решение АМКУ.

Речь идет о приказе Мининфраструктуры, который, как отметили в Комитете, ставит аэропорт "Борисполь" в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.

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Приказ Мининфраструктуры, добавили в АМКУ, устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210,0 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411,0 евро для всех остальных аэропортов страны.

"Действия Мининфраструктуры, заключающиеся в издании приказа, которым установлено для одного аэропорта вдвое меньшую ставку чем для всех остальных аэропортов страны, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - отметили в Комитете.

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Решение АМКУ принял 12 декабря по результатат рассмотрения дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры, предоставив обязательные для рассмотрения рекомендации.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, льготы, аэропорт, Борисполь, Мининфраструктуры
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