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Во Львовской области произошло массовое отравление на праздновании дня рождения: госпитализированы 10 человек

Во Львовской области произошло массовое отравление на праздновании дня рождения: госпитализированы 10 человек

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Борислав Львовской области после празднования дня рождения на больничных койках оказались 10 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский областной лабораторный центр.

"12 декабря в ГУ "Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины "поступило сообщение от Дрогобычского ГРО о госпитализации в инфекционное отделение КНП "ЦГБ города Борислава" 10-ти человек с диагнозом "острая кишечная инфекция". По словам больных, 8 декабря они были на праздновании дня рождения в ресторане "РЭТ" города Борислав", - говорится в сообщении.

По данным лабораторного центра, общими симптомами заболевания являются: температура тела 38-39 градусов, общая слабость, рвота и понос. Состояние всех заболевших средней тяжести.

Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются.

Напомним, одиннадцать человек отравились в одном из ресторанов в Новояворовске во Львовской области во время свадьбы, в пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит.

Источник: УНН
Теги: отравление, Львов и Львовская область, Минздрав
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