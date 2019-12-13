Мораторий на импорт спирта в закон Зеленского могли дописать "по дороге" - Гаврилечко

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вчера депутат от “Слуги народа” Алексей Мовчан сообщил о том, что на импорт спирта в Украине введен мораторий до 2022 года. Об этом он сказал, комментируя соответствующий президентский закон № 2300, хотя в тексте документа, доступном на сайте ВР, о моратории не идет. Экономический эксперт Юрий Гаврилечко, член “ИНПОЛИТ” (Институт публичной политики и консалтинга — ред.), не исключил, что “спиртовой” закон, в таком случае, могли “доработать” по дороге на подпись Президенту, передает УНН.

“Вряд ли можно ошибиться, а вот дописать — можно. Тем более посмотрите как часто принимают законопроекты, где поправки к ним голосуются с голоса. И как можно посмотреть на текст того, что приняли, если десяток поправок проголосованы с голоса. Вы точно уверены что любой сможет четко и последовательно вложить эти поправки в текст? Даже без злой воли и стремления, чтобы опорочить или манипулировать”, — сказал он.

Напомним, что в тексте ЗУ № 2300, который опубликованный на сайте парламента, речь о разрешении импортировать спирт в Украине, а не о запрете.

“К 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это Кабинетом Министров Украины”, — сказано в документе.

По мнению ряда экспертов такая законодача норма станет дополнительным источником коррупции, окончательно уничтожит отечественное производство спирта и будет способствовать контрабанде спирта из Приднестровья и оккупированных территорий.