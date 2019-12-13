Минэкономики допустило расследование из-за подорожания импорта при укреплении гривны

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изучает ситуацию с ростом цен на импортные товары в условиях укрепления гривни, не исключено расследование. Об этом сообщил в Facebook профильный министр Тимофей Милованов, передает УНН.

"Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так?" По определенным позициям, где должны быть больше уменьшения, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследование", - отметил Милованов.

По приведенной им информации, цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в НБУ объяснили, почему гривна укрепляется, а цены не падают.

Также в Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны. При этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, но плохо для экспортеров.

Как сообщал УНН, ранее Тимофей Милованов анонсировал появление уже в ближайшие месяцы нового трудового законодательства. Официально Трудовой кодекс еще не обнародован но отдельные народные депутаты обнародовали вероятный проект кодекса в котором воплощены все "страшилки", которыми пугали украинцев в течение последних месяцев.

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