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Украина и Грузия обсудили активизацию сотрудничества между странами

Украина и Грузия обсудили активизацию сотрудничества между странами

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обсудил с премьер-министром Грузии Гиорги Гахариа активизацию сотрудничества с Украиной, в частности, совместных действий по защите территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с Премьер-министром Грузии Гиорги Гахариа. Во время встречи они обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между странами и перспективы развития дипломатических платформ, членами которых являются Украина и Грузия", - говорится в сообщении.

По словам Разумкова, одним из действенных и эффективных механизмов сотрудничества являются парламентские группы дружбы. Глава ВРУ также призвал представителей Грузии действовать совместно в вопросах защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и других государств, в отношении которых осуществляется агрессия.

Глава парламента отметил, что необходимо активизировать работу международных объединений, таких как ГУАМ, МПА "Украина-Молдова-Грузия" и Восточного партнерства.

"Уверен, что в этом направлении мы сможем сделать эффективные шаги вместе. Это именно тот формат для наших народов и государств, который будет объединять", - отметил премьер-министр Грузии.

Кроме того, он заверил в готовности и в дальнейшем поддерживать украинский народ и предложил создать коалицию за развитие без агрессии для защиты базовых интересов стран.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках завершения главенства Украины в 2019 году в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Премьер-министр, встреча, Дмитрий Разумков
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