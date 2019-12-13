КИЕВ. 13 декабря. УНН. Социологи призвали правительство не отказываться от переписи населения и акцентируют внимание на том, что проведение быстрой оценки численности населения Украины может быть хорошим дополнением, но не может быть заменой переписи населения. Соответствующее решение приняли социологи Социологической ассоциации Украины, передает УНН.

Так, правительство Украины планировало проведение переписи населения Украины в 2020 году, в бюджете были выделены средства на перепись. Сейчас в рамках подготовки к переписи осуществляется пробная перепись в Киеве и в одном из ОТО Киевской области.

"Но по заявлениям министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета стало известно, что в целях экономии ресурсов перепись планируется отменить, а вместо нее уже в этом году будет осуществлена быстрая оценка численности населения с помощью баз данных мобильных операторов, регистров населения и калибрующих социологических исследований. Социологическая ассоциация Украины приветствует проведение быстрой оценки численности населения Украины. Вместе с тем, оценка численности населения может быть хорошим дополнением, но не может быть заменой переписи населения", - отметили в ассоциации.

Как отметили в Социологической ассоциации Украины, перепись нужна не только правительству, но и управленцам областного, районного, городского уровня. И добавили, что "уникальным преимуществом переписи является то, что он представляет всю статистическую вселенную, вплоть до мельчайших географических единиц страны". В ассоциации отметили также, что перепись нужна для сотрудничества с другими государствами и международными организациями, оценивающими перспективы развития страны и возможность инвестиций.

В Социологической организации Украины дали совет, как сделать перепись дешевле.

"Мы понимаем заинтересованность правительства в экономии средств, вполне возможно, что перепись можно сделать дешевле (например, иметь длинную и короткую форму и использовать длинную форму лишь в каждом пятом домохозяйстве. Закупить не 100 тысяч планшетов, а 25 тысяч и продлить время проведения переписи и т.д.). Но отмена полной переписи населения тоже имеет много отрицательных (в том числе финансовых) последствий, которые могут привести к гораздо большим потерям, хотя их труднее оценить", - добавили в ассоциации.

Также они призвали правительство провести перепись населения.

"Социологическая ассоциация Украины призывает правительство приложить усилия и найти возможность проведения переписи населения Украины в соответствии с международными стандартами и рекомендациями Конференции европейских статистов о проведении переписей населения и жилищного фонда 2020 года", - отменили в ассоциации.

Напомним, в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированного общенационального переписи населения предусмотрели более 3 млрд грн. После чего Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины.

В то же время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, которая позволит сэкономить 2-3 млрд грн. На что отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив министру Кабинета министров Дмитрия Дубилета по плану сэкономить на переписи населения.