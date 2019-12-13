На активы экс-владельца "Дельта Банка" в размере 691 млн грн - наложен арест

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложил арест на активы, которые принадлежат владельцу “Дельта Банка” Николаю Лагуну. Об этом сообщил ФГВФЛ, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

Ранее Фонд подал иск о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691 млн грн.

Как отмечается в сообщении Фонда, арест активов на эту сумму “обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований”.

“Иначе иску Фонда (по делу № 910/7186/19), в котором Н. И. Лагун выступает ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами ПАО „Дельта Банк“, Северный апелляционный хозяйственный суд 27.11.2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушение правил объединения исковых требований”, — отметили в ФГВФЛ.

Сейчас Фонд гарантирования готовит кассационную жалобу, “поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки, а именно:

нарушение правил объединения исковых требований является основанием для возвращения искового заявления еще на этапе решения вопроса об открытии производства. Однако суд первой инстанции не только открыл производство, но и провел 4 подготовительных заседания, и только после этого внезапно пришел к выводу об оставлении иска без рассмотрения; истец (ФГВФЛ) заявил лишь одно солидарное исковое требование, которое исключает возможность объединения требований в принципе, поскольку очевидно, что объединить можно то, чего два или больше. Однако судами первой и апелляционной инстанций были проигнорированы эти подходы правоприменения, хотя они определены в том числе практикой Верховного Суда; процессуальное законодательство допускает объединение в одном исковом заявлении нескольких требований, связанных между собой основанием возникновения или представленным доказательствам. Интересно, что сейчас в производстве хозяйственных судов находится 25 дел этой категории, 15 из которых рассматривают суды различных инстанций по сути, не видя при этом никаких осложнений в том, что Фонд гарантирования одновременно описывает в исковом заявлении несколько эпизодов нарушений со стороны ответчиков, которые привели причинение вреда банка и его кредиторам, объединенных как основанием их возникновения — факт причинения вреда, так и представленными доказательствами. В конце 10 случаях при аналогичных обстоятельствах суды приходили к выводам о нарушениях со стороны Фонда гарантирования правил объединения исковых требований. При этом суды кассационной инстанции отказывались даже допускать к рассмотрению кассационные жалобы Фонда гарантирования”, — указали в ФГВФЛ.

Напомним, что Национальный банк 2 октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензии и ликвидировать “Дельта Банк”. На эту дату Лагун был крупнейшим акционером банка (70,6%).