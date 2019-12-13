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Суд признал Сытника виновным по статье "коррупция"

Суд признал Сытника виновным по статье "коррупция"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ровенский апелляционный суд признал председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией. Об этом сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь бывшего Генпрокурора Украины Лариса Сарган, добавив копию текста постановления суда, передает УНН.

"... во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина все же имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры". Директор НАБУ Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде", - написала она.

В документе, прилагаемом указано, что суд постановил "Сытника признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП" - статья о "Нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков".

"Наложить на Сытника административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн. 0 коп. с конфискацией подарков в доход государства", - говорится в постановлении суда.

Информацию о решении суда также обнародовал в своем Telegram-канале нардеп Александр Дубинский.

Напомним, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля текущего года.

Ранее сообщал УНН, что Сытник "забыл" указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье в Ровенской области.

Источник: УНН
Теги: суд, НАБУ, Артем Сытник
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