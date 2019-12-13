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В центре Киева откроют новогоднюю почтовую резиденцию

В центре Киева откроют новогоднюю почтовую резиденцию

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Киеве на Главпочтамте 19 декабря откроют новогоднюю почтовую резиденцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

"Торжественное открытие состоится в День святого Николая 19 декабря в 16:00", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на открытии состоится спецпогашение праздничной марки штемпелем, можно будет пообщаться с Новогодним волшебником, который приготовил подарки всем детям, принять участие в создании праздничной открытки, поиграть в настольные игры, направить приветствие друзьям и родным и сфотографироваться в праздничной фотозоне.

Новогодняя почтовая резиденция будет работать с 19 декабря по 15 января, и окно для выдачи посылок будет работать ежедневно в этот период.

Ранее УНН сообщал, что в этом году новогодняя елка и фотозона на Софийской площади будут в стиле "Четырех королевств".

Источник: УНН
Теги: Киев, Новый год, Укрпочта
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