Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 декабря 2019 16:21
Получить тестовый доступ
Дело Шеремета: суд избирает меру пресечения подозреваемой Юлии Кузьменко
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

В Киеве фура столкнулась с маршруткой: пострадали 11 человек

В Киеве фура столкнулась с маршруткой: пострадали 11 человек

фотогалерея

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадали 11 человек, медики оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"В столичную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Академика Глушкова. На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и медики", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой.

Медики госпитализировали пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В настоящее время в больничные заведения доставлены 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП. Следственным управлением ГУНП в Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области произошло ДТП с участием автомобиля Dacia Logan и рейсового автобуса, в результате столкновения пассажирка легковушки вылетела в окно, после чего ее переехал автобус. Еще 5 человек госпитализированы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, маршрутки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.