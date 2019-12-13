Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 декабря 2019 16:21
Получить тестовый доступ
Дело Шеремета: суд избирает меру пресечения подозреваемой Юлии Кузьменко
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3300
Версия для печати

Киберпреступники рассылали госучреждениям Латвии зараженные письма от имени посольства РФ

Киберпреступники рассылали госучреждениям Латвии зараженные письма от имени посольства РФ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На этой неделе состоялась кибератака на сотрудников государственных учреждений Латвии. Киберпреступники рассылали электронные письма от имени Посольства России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на координационный центр CERT.LV.

"...ряд государственных чиновников и политиков в последние дни испытывали целенаправленные кибератаки. Атака была осуществлена путем направления вредных электронных писем от имени посольства России в ответ на предыдущую корреспонденцию. Электронные письма содержали ссылки для загрузки документа, предназначенного для заражения компьютера жертв", - говорится в сообщении.

Так, все получатели электронной почты распознавали фрагменты предыдущей корреспонденции с посольством, которые использовались для повышения доверия к адресату, к письму направленного злоумышленниками.

Отмечается, что это уже вторая волна подобных атак за последние 3 месяца, когда от имени посольства России направляются вредные электронные письма.

В рамках этой атаки не использовали критических уязвимостей системы, однако загруженные документы содержали функционал Macros, что и должен был заразить компьютер.

Координационный центр предостерегает от открытия писем и скачивания документов без предварительной проверки.

Напомним, в Украине за последний месяц отбили 11 кибератак.

Источник: УНН
Теги: Латвия, посольство России, киберугроза
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.