В Черниговской области столкнулись легковушки, три человека погибли

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Черниговской области на трассе "Чернигов-Мена" произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и "ВАЗ-21099", в результате чего пострадали шесть человек, трое из которых погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"Около девяти утра 13 декабря в Менский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Чернигов-Мена". В результате ДТП пострадали шесть человек, трое погибли", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Менского отдела полиции во главе с руководством, коллеги из Главного управления, группа быстрого реагирования, медики.

Автомобили столкнулись у поселка Березная. В результате ДТП погибли трое мужчин, двое женщин и еще один мужчина госпитализированы.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, в результате которого пострадали 11 человек.