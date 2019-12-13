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Зеленский и премьер Грузии подписали Положение о Стратегическом совете высокого уровня

Зеленский и премьер Грузии подписали Положение о Стратегическом совете высокого уровня

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие украинско-грузинского стратегического партнерства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, сообщается, что Президент Украины и премьер-министр Грузии подписали Положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, которая должна стать ключевым механизмом двустороннего диалога.

Во время встречи были обсуждены возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.

Зеленский высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта. Он также отметил имеющиеся возможности для активизации инвестиционной сферы.

В этом контексте стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в I квартале 2020 года в Тбилиси.

Напомним, ранее сегодня глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обсудил с премьер-министром Грузии Гиорги Гахариа активизацию сотрудничества с Украиной, в частности, совместные действия по защите территориальной целостности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Премьер-министр, Президент, документы

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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