Дело Шеремета: для рассмотрения ходатайства о Кузьменко изберут другого судью

КИЕВ. 13 декабря. УНН. При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения для детского медика Юлии Кузьменко, ее адвокат Влад Добош заявил об отводе судьи Печерского районного суда Киева. Дело направили на перераспределение для избрания другого судьи, передает корреспондент УНН.

“Прошу принять это заявление для рассмотрения вашего отвода”, — сказал адвокат Добош обратившись к судье.

Таким образом, судья заявил о снятии с рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения для Кузьменко.

“... дело будет отправлено на перераспределение и другой судья будет решать этот вопрос”, — сказал судья.

Напомним, прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде ареста для Кузьменко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.