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Швейцария еще на год продлила замораживание активов Януковича

Швейцария еще на год продлила замораживание активов Януковича

Виктор Янукович

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Швейцария на год продлила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц, с ним связанных. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского посольства в Киеве, передает УНН.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году Швейцария заморозила активы экспрезидента в сумме 70 миллионов швейцарских франков (тогда - более 69 млн долларов).

Добавим, ЕС также вводит различные виды ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств, и относительно России. В частности, санкции против РФ вводятся с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

Источник: УНН
Теги: санкции, Виктор Янукович, Швейцария
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