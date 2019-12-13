СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информацию в украинской армии

КИЕВ. 13 декабря. УНН. СБУ блокировала попытку ФСБ РФ вернуть в ряды украинской армии бывшего военного ВСУ, который с 2014 года проживал в Крыму для сбора информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, крымский псевдопатриот оказался на Харьковщине, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона.

“В начале 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных Сил, который после событий 2014 года остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе”, — говорится в сообщении.

Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора.

Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частном охранном агентстве, подконтрольном ФСБ РФ. Выполнить преступное задание он не успел, потому сразу же был обнаружен военной контрразведкой.

По результатам проверки было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

Напоминаем, в Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы.