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Малюська пожаловался на маленькую зарплату и рассказал, сколько хочет зарабатывать

Малюська пожаловался на маленькую зарплату и рассказал, сколько хочет зарабатывать

Денис Малюська

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на малую заработную плату и заявил, что хочет получать на должности 80 тысяч гривен. Об этом он рассказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Некоторое время мне моих сбережений с прошлой работы хватит, но это вечно точно не продлится. У меня семья, расходы. И заработная плата, не только у меня, а и у многих работников в сфере юстиции, она не является адекватной реалиям. Она немножко непропорционально распределена. Мой оклад это 16 тысяч гривен, слава богу, что последний месяц есть небольшие премии, которые позволяют ее немного увеличить", - отметил Малюська.

По его словам, ему с женой и четырьмя детьми в Киеве за эти деньги жить сложно.

Отвечая на вопрос, сколько он хочет получать в должности Министра юстиции Украины, Малюська ответил: "Чтобы я не тратил свои пенсионные сбережения, я уже озвучивал, что около 80 тысяч гривен".

Напомним, Министр экономического развития Тимофей Милованов публично отреагировал на скандал со своей заработной палатой.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минюст, Денис Малюська

В тексте упоминаются

Малюська Денис
Малюська Денис
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