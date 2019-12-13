Малюська пожаловался на маленькую зарплату и рассказал, сколько хочет зарабатывать

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на малую заработную плату и заявил, что хочет получать на должности 80 тысяч гривен. Об этом он рассказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Некоторое время мне моих сбережений с прошлой работы хватит, но это вечно точно не продлится. У меня семья, расходы. И заработная плата, не только у меня, а и у многих работников в сфере юстиции, она не является адекватной реалиям. Она немножко непропорционально распределена. Мой оклад это 16 тысяч гривен, слава богу, что последний месяц есть небольшие премии, которые позволяют ее немного увеличить", - отметил Малюська.

По его словам, ему с женой и четырьмя детьми в Киеве за эти деньги жить сложно.

Отвечая на вопрос, сколько он хочет получать в должности Министра юстиции Украины, Малюська ответил: "Чтобы я не тратил свои пенсионные сбережения, я уже озвучивал, что около 80 тысяч гривен".

Напомним, Министр экономического развития Тимофей Милованов публично отреагировал на скандал со своей заработной палатой.