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В Минюсте хотят сократить количество тюрем в Украине

В Минюсте хотят сократить количество тюрем в Украине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине планируют сократить количество тюрем, ведь это дорого обходится бюджету. Об этом заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1" Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.

"Тюрем у нас слишком много и это дорого обходится бюджету, чтобы их содержать. Много тюрем незаполненные даже на половину. Согласно экономии бюджетных средств мы планируем действительно существенно сократить сеть учреждений, где содержатся заключенные, и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся. Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает", - отметил Малюська.

По его словам, инфраструктуру, которая останется, попытаются продать или обменять для получения средств.

Напомним, в Украине в местах отбывания наказания находится почти 250 несовершеннолетних осужденных, из которых 9 девушек.

Источник: УНН
Теги: бюджет, тюрьма, Минюст, Денис Малюська

В тексте упоминаются

Малюська Денис
Малюська Денис
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