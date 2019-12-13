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"Нафтогаз" о переговорах с РФ: пока рано говорить о согласованном варианте

КИЕВ. 13 декабря. УНН. После двусторонних переговоров Украины и России по транзиту газа, которые состоялись сегодня в Вене, о согласованном варианте говорить пока рано. Об этом написал в Facebook исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает УНН.

“Завершили встречу с А. Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается...”, — написал Витренко.

Как сообщал УНН, предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. После переговоров в Нафтогазе сообщили, что было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.

Газовый вопрос поднимали и на полях саммита “нормандской четверки” в Париже 9 декабря. В Нафтогазе по результатам отмечали, что “ничего не обнуляют с РФ”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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