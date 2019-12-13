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Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года

Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключает временного ослабления курса гривны в начале 2020 года. Соответствующий документ был размещен на сайте Минэкономики, передает УНН.

“В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни”, — говорится в сообщении.

Напомним, Минэкономики допустило расследование из-за подорожания импорта при укреплении гривны.

Источник: УНН
Теги: Украина, гривна
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