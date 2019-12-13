Победителей конкурса на концессию порта Ольвия объявят в январе

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В января 2020 года объявят победителей в концессионных конкурсах в порту Ольвия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"17 декабря 2019 будет объявлено участников конкурса в порту Ольвия, а уже в январе 2020 года планируется объявление победителей в концессионных конкурсах в портах Ольвия и Херсон", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что кроме этих двух портов, в планах на 2020 год также проведение концессионных конкурсов в портах Мариуполь, Бердянск, Черноморск и Одесса.

"Позиция правительства является четкой - налаживание взаимовыгодного сотрудничества государства и частного бизнеса", - добавил Владислав Криклий.

Напомним, на концессию порта Херсон подали заявки четыре крупные инвесторы.