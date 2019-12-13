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ЦИК назначила выборы в округе депутата, который стал председателем Харьковской ОГА

ЦИК назначила выборы в округе депутата, который стал председателем Харьковской ОГА

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области, поскольку народный депутат Алексей Кучер досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области К Центральной избирательной комиссии поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кучера А.В., избранного в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область), по личному заявлению”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии.

Напомним, 20 октября правительство согласовало ряд кандидатур на должности председателей ОГА, в частности Алексея Кучера в Харьковскую ОГА.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, Харьков и Харьковская область
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