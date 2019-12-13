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Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили "тишину"

Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили "тишину"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял подразделения Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Да, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрелы укреплений Объединенных сил: возле Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

"Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 13 декабря, боевики 8 раз обстреливали украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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