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В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противоположная сторона постоянно пытается дискредитировать личный состав Объединенных сил.

"Штаб операции Объединенных сил сейчас отрабатывает для утверждения Генеральным штабом предложения о дополнительных участках разведения и открытие других КПВВ", - добавили в пресс-служба.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики из ОРДЛО проводят тренировки артиллерийских и минометных подразделений.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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