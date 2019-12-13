Дело Шеремета: суд продлил избрании меры пресечения Кузьменко

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева продлил избрании меры пресечения детском медику Юлии Кузьменко которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, после заявления об отводе судьи, передает корреспондент УНН.

Так, судья Сергей Вовк продолжил рассмотрение избрании меры пресечения Кузьменко.

Напомним, во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения для детского медика Юлии Кузьменко, ее адвокат Влад Добош заявил об отводе судьи Печерского районного суда Киева.

Однако, суд отказал в отводе судьи Вовка по делу Кузьменко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.