Умер актер Дэнни Айелло, сыгравший в "Крестном отце"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Американский актер Дэнни Айелло, исполнивший роль Тони Розато в фильме “Крестный отец — 2” (The Godfather: Part 2, 1974) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, умер в США на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер, отмечает УНН.

По ее словам, Айелло ушел из жизни вечером в четверг после непродолжительной болезни. У актера остались четверо детей.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Кинокарьера началась для Айелло довольно поздно — первый фильм с его участием вышел на экраны в 1972 году. Одним из взлетов в его карьере было участие в фильме “Однажды в Америке” (Once Upon a Time in America, 1984), где Айелло сыграл начальника полиции. Актеру также удалось поработать с Вуди Алленом в картинах “Дни радио” (Radio Days, 1987) и “Пурпурная роза Каира” (The Purple Rose of Cairo, 1985).

В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме “Делай, как надо” (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли.

Напоминаем, весной этого года умерла актриса, сыгравшая роль в сериале “Твин Пикс”.