Дело Шеремета: суд начал рассмотрение ходатайства адвоката Антоненко об отводе судьи

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение заявления адвоката ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster'а Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, об отводе судьи Сергея Вовка, передает корреспондент УНН.

Так, после автоматического распределения избрана Светлана Шапотько для рассмотрения заявления об отводе судьи Вовка.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.