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Теннисистка из Украины победила чемпионку "Ролан Гаррос" на пути к финалу турнира в Дубае

Теннисистка из Украины победила чемпионку "Ролан Гаррос" на пути к финалу турнира в Дубае

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Юная украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла первую сеяную в полуфинале турнира в Дубае с призовым фондом 100 тыс. долл., сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Снегирь, после выигранного первого сета в 38 ракетки мира — 6:3, смогла справиться с волнением и выстоять против опытной соперницы, и завершить дело во втором сете. Дело в том, что в этом сете 17-летняя киевлянка вела — 5:1, однако француженка сыграла два матч-бола и перевела партию на тай-брейк. В результате 7:6 (6) в актив украински.

За титул на кортах в Дубае Снигур завтра будет противостоять 121 ракетке мира Анне Богдан из Румынии.

Примечательно, что в этом году француженка победила в парном турнире “Ролан Гаррос” и парных соревнованиях Итогового турнира WTA.

Справка: Младенович два года назад занимала 10 место в рейтинге WTA. В этом году она стала главным действующим лицом в победе финала Кубка Федерации. Франция одержала победу над Австралией — 3:1. Все три очка принесла своей сборной именно Младенович, которая обыграла Айла Томлянович и первую ракетку мира Эшли Барти, а затем вместе с Каролин Гарсией справилась с Барти и Самантой Стосур в парной игре.

Источник: УНН
Теги: теннис
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