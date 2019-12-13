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Избрание меры пресечения Riffmaster'у: суд отказал в отводе судьи Вовка

Избрание меры пресечения Riffmaster'у: суд отказал в отводе судьи Вовка

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster'у Антоненко, передает корреспондент УНН.

"Заявление об отводе следует оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Добавим, что после решения, присутствующие в зале скандировали: "Позор!"

Таким образом, судья Сергей Вовк будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Антоненко.

Напомним, ранее суд отказал в отводе судьи Сергея Вовка по делу о избрании меры пресечения детском медику Юлии Кузьменко которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Украина
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